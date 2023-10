HSBC, nuovo buyback da 3 miliardi di dollari. 3° trim sotto le attese

HSBC

(Teleborsa) -, colosso bancario britannico, ha chiuso ilcon unaumentato di 4,5 miliardi di dollari, arrivando a 7,7 miliardi di dollari, riflettendo l'impatto positivo di un contesto di tassi di interesse più elevati. Il risultato è tuttavia inferiore alla stima media media degli analisti di 8,1 miliardi di dollari, secondo un consensus compilato dalla stessa società.sono aumentati di 4,7 miliardi di dollari, ovvero del 40%, raggiungendo i 16,2 miliardi di dollari, poiché il contesto di tassi di interesse più elevati ha supportato la crescita del reddito da interessi netti in tutte le attività globali. Lee altri oneri per svalutazione del credito sono di 1,1 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con quelli del terzo trimestre del 22; gli oneri del terzo trimestre 2023 comprendono 0,5 miliardi di dollari relativi al settore immobiliare cinese.Ledi 8,0 miliardi di dollari sono cresciute del 2%, principalmente per maggiori costi tecnologici, gli effetti dell'aumento dell'inflazione e l'aumento delle retribuzioni legate alle prestazioni."Abbiamo registrato tre trimestri consecutivi di ottime performance finanziarie e siamo- ha commentato il- Si è registrata una buona crescita generalizzata in tutte le attività e in tutte le aree geografiche, supportata dal contesto dei tassi di interesse. Anche la nostra attività Wealth ha guadagnato ulteriore slancio, attirando 34 miliardi di dollari di nuovi asset netti investiti nel trimestre e aumentando i saldi patrimoniali del 12% rispetto allo scorso anno".Il board ha approvato undi 0,10 dollari per azione. HSBC intende inoltre avviare unper un massimo di 3 miliardi di dollari, che prevede di iniziare a breve e di completare entro l'annuncio dei risultati dell'intero anno 2023 il 21 febbraio 2024. Si prevede che ciò avrà un impatto di 0,4 punti percentuali sul CET1."Siamo lieti di premiare ancora una volta i nostri azionisti - ha evidenziato il CEO - Ora abbiamo annunciato tre riacquisti di azioni proprie nel 2023 per un totale di 7 miliardi di dollari, nonché tre dividendi trimestrali per un totale di 0,30 dollari per azione. Ciò sottolinea la".