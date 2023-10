Indel B, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

Indel B

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-5%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, confermando lasul titolo a "", dopo che la società ha comunicato alcuni dati del terzo trimestre 2023. Gli analisti fanno notare che Indel B ha riportato i ricavi del 3Q23 in contrazione del 6% a 51 milioni di euro, inferiori rispetto alla loro stima di 55 milioni di euro.Equitadi ricavi da prodotto del 2% sula 219 milioni di euro e l'EBITDA adj. del 5% (a 30 milioni di euro). Per il FY24 stima ricavi da prodotto flat (vs precedente stima +1%) a 218 milioni di euro e conferma le stime di miglioramento del margine di EBITDA adj. (+50bps)."Siamo, l'Automotive beneficia della crescente penetrazione dei frigoriferi negli Stati Uniti e Indel B è esposta a segmenti a più alta crescita e redditività come il Leisure Time, l'Hospitality e Cooling Appliances", si legge nella ricerca.