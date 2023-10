UCapital24, downgrade di Banca Finnat a Sell

UCapital24

(Teleborsa) - Banca Finnat hasu, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan, con unper azione dai precedenti 1,12 euro."Alla luce delleriscontrate dalla società e considerando quanto emerso dalle nostre stime, riteniamo che il mercato stia valorizzando il titolo ben oltre il suo fair value", si legge nella ricerca.In merito alle, Banca Finnat stima una crescita media annua del valore della produzione di circa il 13%, da 1,15 milioni previsti per il 2023 a 3,8 milioni di euro attesi nel 2026. Il margine operativo lordo dovrebbe rimanere negativo a consuntivo 2023 per 525 mila euro rispetto al margine negativo per 439 mila euro registrato a consuntivo 2022, mentre per il 2026 si attende un valore positivo per 755 mila euro.Per la fine del 2023 stima che lapossa attestarsi a 1,4 milioni di euro, mentre per il 2026 prevede un utile netto per 11 mila euro.