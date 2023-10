Carlyle lancia Farmfront, gruppo attivo nell'irrigazione e con sede a Milano

Carlyle Group

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha annunciato il, una. La creazione del Gruppo segue l'acquisizione nel 2022 da parte di Carlyle del Gruppo Ocmis e le recenti acquisizioni di Irrimec, Otech e RKD, tre società di irrigazione europee.Sostenuta da Carlyle e guidata dal, l'ambizione di Farmfront è diventare il principale punto di riferimento per tutte le tecnologie di irrigazione, si legge in una nota.Farmfront, con, impiega più di 450 dipendenti in 6 siti produttivi in Italia, Spagna e Francia, con vendite in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. Illo rende il più grande operatore nel settore dell’irrigazione meccanica in Europa."A livello globale, solo il 18% dei terreni coltivabili viene irrigato, e di questo solo un quarto viene irrigato con tecnologie efficienti - ha commentato Neves - Farmfront aspira a, con piani per fornire servizi di irrigazione all'avanguardia e abilitati digitalmente su tutta la piattaforma, aiutando in ultima analisi gli agricoltori a migliorare la loro redditività, efficienza e sostenibilità delle proprie operazioni quotidiane".