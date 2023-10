Ecosuntek conclude acquisto del 46,775% di +Energia

Ecosuntek

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'intera filiera dell'energia elettrica, ha comunicato che la. Si tratta di una partecipazione maggiore rispetto al 44,775% stabilita negli accordi preliminari siglati in estate. Il prezzo complessivo è stato pari a. +Energia opera ormai da circa 15 anni nel libero mercato della vendita di energia elettrica ed è società accreditata presso l'ARERA."Questa importante acquisizione rappresenta per Ecosuntek la posa definitiva deldel gruppo - ha commentato l'- Il gruppo Ecosuntek si occupa dell'intera gestione della filiera energetica, dalla produzione alla distribuzione e vendita al settore privato e business su territorio nazionale. Grazie a questa operazione, potremmo espandere ulteriormente la nostra penetrazione nel mercato,che riteniamo possa avere importanti margini di crescita nei prossimi anni"."Non potevamo scegliere partner migliore di +Energia per accompagnarci in questo percorso - ha aggiunto - Un passato di 15 anni nel mercato di vendita dell'energia e l'apertura all'innovazione hanno reso +Energia l'interlocutore ideale per il nostro progetto. Adesso possiamo dire di rappresentare un'offerta a 360 gradi, con basi solide, nella filiera energetica nazionale pronta a sfruttare le occasioni del mercato. E soprattutto si tratta diche sta vivendo un periodo di crescita senza precedenti, oltre ad avere un basso impatto ambientale".