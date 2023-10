USA, fiducia consumatori ottobre scende a 102,6 punti

(Teleborsa) - Diminuisce la. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un calo dell'indice a 102,6 punti nel mese di2023 rispetto ai 104,3 punti del mese di settembre (dato rivisto da 103 punti) e contro attese di 100 punti del consensus.Nello stesso periodo l'indice sullasi porta a 143,1 punti dai 146,2 precedenti, mentre l'indice sulleè sceso a 75,6 punti da 76,4 punti."La fiducia dei consumatori è crollata nuovamente nell'ottobre 2023, segnando- ha affermato Dana Peterson, capo economista del Conference Board - Il retreat di ottobre ha riflesso un arretramento sia nell'indice della situazione attuale che in quello delle aspettative. Le risposte fornite hanno mostrato che i consumatori continuano a essere preoccupati per l'aumento dei prezzi in generale, e per i prezzi dei generi alimentari e della benzina in particolare. I consumatori hanno espresso preoccupazione anche per la situazione politica e per l'aumento dei tassi d'interesse. Sono aumentate anche le preoccupazioni riguardo a guerre/conflitti, nel contesto dei recenti disordini in Medio Oriente".