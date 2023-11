Fisco, domani in CdM il concordato preventivo biennale: adesione entro luglio

(Teleborsa) - Arriverà domani in Consiglio dei Ministri ilche consentirà ai contribuenti di accordarsi preventivamente e per due anni sui propricon il fisco. La misura è stata inserita nella bozza di provvedimento che prevede anche norme su. Uno dei decreti legislativi di attuazione della delega fiscale attesi domani a Palazzo Chigi prevede infatti che l'metta a disposizione dei contribuenti laentro(ma a regime la scadenza è il 15 marzo). I contribuenti potranno aderire entroe, negli anni successivi, entro giugno.Procede anche il tentativo di rendere il fisco più disposto alcon i contribuenti, soprattutto nella fase di accertamento. La novità contenuta nella bozza del decreto legislativo della delega fiscale prevede infatti unatra amministrazione e contribuente. Ad esempio, l'sarà chiamata a dialogare in caso di accertamento e verbale. Il contribuente potrà aderire e dialogare anche subito dopo l'emissione del verbale. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni sarà ridotta alla metà. In caso di mancato pagamento delle somme dovute l'Agenzia delle entrate provvederà invece all'iscrizione a ruolo.Nella bozza della schema di decreto legislativo che attua una parte della delega fiscale su controlli e accertamenti è stato previsto inoltre che le– comprese le contestazioni e quindi le cartelle – possano essere spedite al contribuente anche sul, prevedendo se la cartella risultasse satura anche un secondo invio. In questo caso la decorrenza dei termini, per i pagamenti ed anche la decadenza o la prescrizione, scatterà però praticamente da subito, non appena il gestore della posta certificata o del domicilio digitale comunicherà l'avvenuta consegna.