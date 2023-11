Germania, aumenta la disoccupazione a ottobre

(Teleborsa) - Sale la disoccupazione in Germania a ottobre. Lo rileva il, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è salito al 5,8%, dal 5,7% del mese precedente ed in linea con le attese degli analisti.Parallelamente, c'è stato una crescita di 30 mila unità nei, contro attese per un aumento di 15 mila e dopo i +10mila rilevati a settembre.Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) aumenta a 2,67 milioni dai 2,64 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,60 milioni da 2,62 milioni precedenti.