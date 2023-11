MEF, a ottobre fabbisogno di 4,5 miliardi con terza rata PNRR

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che nel mese diilsi è chiuso, in via provvisoria, con un. Nel mese di ottobre 2022 si era chiuso con un fabbisogno di 11,1 miliardi.Nel confronto con il corrispondente mese del 2022, il saldo registra undovuto, tra l'altro, all’erogazione di 10 miliardi di euro di contributi a fondo perduto previsti dalla, si legge in una nota.Il MEF ricorda che la rata PNRR è stata complessivamente di 18,5 miliardi, di cuisul fabbisogno ma soltanto sulla liquidità.