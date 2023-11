Starbucks, ricavi in crescita dell'11% nell'ultimo trimestre

Starbucks

(Teleborsa) -, iconica catena di caffè statunitense, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 1° ottobre 2023) conin crescita dell'11% alla cifra record di 9,4 miliardi di dollari. Lesono state in aumento dell'8% a livello globale (in crescita dell'8% in Nord America, del 5% a livello internazionale). L'è stato di 1,06 dollari (vs 0,76 dollari un anno fa), mentre l'EPS rettificato è stato di 1,06 dollari.L'azienda ha aperto 816netti nel quarto trimestre, chiudendo il periodo con 38.038 negozi: 52% gestiti dall'azienda e 48% concessi in licenza."La nostraper l'intero anno fiscale 2023 ha dimostrato la nostra crescita duratura a lungo termine e l'esecuzione del piano Reinvention - ha commentato la- Siamo orgogliosi che la nostra guidance per l'intero anno fiscale 2024 sarà basata su un equilibrio tra crescita dei ricavi ed espansione dei margini".