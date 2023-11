Starlink, Musk: raggiunto breakeven del cash flow

(Teleborsa) -, la costellazione di satelliti attualmente in costruzione dalla società arospaziale americana SpaceX, ha. Lo ha scritto il fondatore Elon Musk in un post su X."Starlink ora rappresenta anchee entro il prossimo anno avrà lanciato cumulativamente la maggior parte di tutti i satelliti dalla Terra", ha aggiunto.In passato Musk ha parlato di un, una volta che l'azienda fosse "in una situazione di navigazione tranquilla". Ma i tempi di una IPO di Starlink rimangono incerti. L'anno scorso, Musk ha detto ai dipendenti che la quotazione non sarebbe stata possibile prima del 2025 o più tardi.