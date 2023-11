Anima, utile 9 mesi sale a 96,4 milioni di euro. Commissioni in calo

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha chiuso icon unpari a 96,4 milioni di euro (in aumento del 11% rispetto ai 86,6 milioni di euro dei 9M22). L'(che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato pari a 121,7 milioni di euro (in aumento del 6% rispetto ai 115,2 milioni di euro dei 9M22).Ladel Gruppo nei primi nove mesi dell'anno è stata positiva per 0,3 miliardi di euro (al netto delle deleghe assicurative di Ramo I); il totale delle masse gestite a fine settembre 2023 è pari a circa 184 miliardi di euro.Per quanto riguarda le grandezze economiche, lesono state pari a 215,3 milioni di euro (-2% rispetto ai 220,0 milioni di euro dei 9M22), mentre lesono state pari a 3,4 milioni di euro (in calo rispetto a 8,0 milioni di euro dei 9M22). Considerando queste ultime e gli altri proventi, isono pari a 248,8 milioni di euro (in calo del 3% rispetto ai 257,0 milioni di euro dei 9M22)."Con l'innalzamento dei tassi di interesse, i player del risparmio gestito sono chiamati a dimostrare le loro doti di efficienza e flessibilità. Il Gruppo Anima ha risposto a questa sfida anche nel terzo trimestre del 2023, registrando raccolta netta positiva e soprattutto mantenendo un'ottima redditività anche nel nuovo scenario - ha commentato l'- l'eccellente e regolare generazione di cassa continuerà a fornirci gli strumenti per".Laconsolidata al 30 settembre 2023 risulta negativa (debito netto) per 61,1 milioni di euro (rispetto ai 57,4 milioni di euro di debito netto alla fine dell'esercizio 2022) e riflette, in particolare, il pagamento di dividendi per 71 milioni di euro, spese per acquisizioni pari a 60 milioni di euro, e 33,5 milioni di euro in acquisto di azioni proprie.