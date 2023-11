BCE, Schnabel: "Non possiamo chiudere la porta a ulteriori rialzi dei tassi"

(Teleborsa) -e lo stesso avviene anche per "affrontare l’ultimo miglio della disinflazione". E' quanto affermato da, membro del comitato esecutivo della BCE, parlando ad un convegno organizzato dalla Fed di Saint Luis in Missouri."Negli ultimi dodici mesi abbiamo assistito alla", ha spiegato Schnabel, aggiungendo che"Le nostre più recenti proiezioni dello staff della BCE vedono sia l’inflazione complessiva che quella core in calo. Le proiezioni evidenziano una caratteristica chiave dell'ultimo miglio: mentre ci è voluto un anno per portare l'inflazione dal 10,6% al 2,9%, si prevede che ci vorrà circa il doppio del tempo per tornare da qui al 2%. In altre parole,. Essenzialmente, ciò ha a che fare con il modo in cui vengono fissati salari e prezzi"."La disinflazione durante l’ultimo miglio dipende in modo cruciale dalla" e quindi "la politica monetaria deve orientare lain modo da garantire il rispetto delle due condizioni relative al costo unitario del lavoro e ai margini di profitto. Ciò è particolarmente vero - sottolinea la banchiera - in un contesto in cui la sospensione pluriennale dellee la potenziale assenza di un quadro dirivisto nell’Unione europea rischiano di lasciare la politica fiscale troppo espansiva per troppo tempo"."A differenza della prima fase,. La grande incertezza circa questi due fattori, insieme al rischio che nuovi shock dal lato dell’offerta allontanino ancora una volta l’inflazione dal nostro obiettivo, rendono questa parte del processo di disinflazione più difficile. La politica monetaria deve rispondere a queste sfide con perseveranza e vigilanza", afferma Schnabel, spiegando che "si può tracciare un’ampiadella politica monetaria. L’incertezza della calibrazione riguarda la scelta delufficiali e il periodo durante il quale devono rimanere a questo livello. È intrinsecamente difficile stimare il grado di stretta monetaria necessaria per riportare l’inflazione al 2% in un determinato orizzonte. L’incertezza della trasmissione può amplificare l’incertezza della calibrazione – vale a dire, anche se la politica è inizialmente calibrata in modo appropriato, non è chiaro quanto velocemente e in che misura un dato impulso politico venga trasmesso all’attività, ai prezzi e ai salari."."Occorre perseveranza per. Con il nostro attuale orientamento di politica monetaria, prevediamo che l’inflazione ritorni al nostro obiettivo entro il 2025", ribadisce il componente del Board della BCE, segnalando che "dopo un lungo periodo di inflazione elevata, lee rinnovati shock dal lato dell’offerta possono destabilizzarle, minacciando la stabilità dei prezzi a medio termine. Ciò significa anche che"Se rimaniamo vigili, saremo in grado di individuare tempestivamente eventuali rischi per le prospettive di inflazione che si stanno materializzando. - conclude - Ciò significa che dobbiamo monitorare attentamente tutti i dati in arrivo e verificare continuamente se sono coerenti con le ipotesi alla base delle nostre proiezioni".