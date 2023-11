Block aumenta guidance e annuncia buyback

Block

(Teleborsa) -, azienda statunitense di servizi finanziari e di mobile payment guidata da Jack Dorsey, ha registratopari a 5,62 miliardi di dollari nel, in crescita del 24% su base annua, e undi 1,90 miliardi di dollari, in crescita del 21% su base annua. Cash App ha generato un utile lordo di 984 milioni di dollari, in crescita del 27% anno su anno, e Square ha generato un utile lordo di 899 milioni di dollari, in crescita del 15% anno su anno.L'è stato di 477 milioni di dollari, rispetto ai 327 milioni di dollari del terzo trimestre del 2022. Laattribuibile agli azionisti è stata di 29 milioni di dollari.Block haper l'intero anno 2023 sia per l'utile operativo rettificato che per l'EBITDA rettificato (ora visto a 1,66-1,68 miliardi di dollari, rispetto alla previsione precedente di 1,50 miliardi di dollari). Inoltre, si aspetta un EBITDA rettificato di 2,4 miliardi di dollari per l'anno possimo, molto più alto della stima media degli analisti di 2,08 miliardi di dollari (secondo i dati LSEG).La società ha anche annunciato unper un valore di 1 miliardo di dollari.