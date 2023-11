Cboe, terzo trimestre oltre le attese grazie a forti volumi di trading

Cboe Global Markets

(Teleborsa) -, società che gestisce la più importante borsa del mondo per la negoziazione di opzioni, ha chiuso ilconrecord per il trimestre a 480,5 milioni di dollari, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'è stato pari a 1,95 dollari, in aumento del 38%, mentre l'si è assestato al livello record per il trimestre di 2,06 dollari, in aumento del 18% e superando anche le attese degli analisti per 1,86 dollari (secondo i dati LSEG)."Cboe ha riportato utili robusti, utili rettificati record e ricavi netti record per il terzo trimestre del 2023 mentre continuiamo a portare avanti le nostre iniziative strategiche - ha affermato il CEO Fredric Tomczyk - Durante il trimestre abbiamo registrato, e Cboe rimane incredibilmente ben posizionata per aiutare i clienti di tutte le dimensioni a navigare in condizioni di mercato in continua evoluzione con un kit di prodotti negoziabili e soluzioni di dati".La società ha riafferma lasui ricavi, continuando ad aspettarsi di raggiungere l'High End del range compreso tra 7 e 9 punti percentuali di crescita. Inoltre, prevede che le spese operative rettificate nel 2023 saranno comprese tra 754 e 762 milioni di dollari, in calo rispetto alla precedente previsione compresa tra 766 e 774 milioni di dollari.