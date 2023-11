Fisco, Federcontribuenti "Chiediamo lo spostamento della prima rata rottamazione"

(Teleborsa) - "Un governo attento alle esigenze reali della gente non si sarebbe limitato a spostare di appena sette giorni la prima scadenza della rottamazione quater. Farlo come è stato annunciato, quasi vantandosi dell'attenzione verso i contribuenti in difficoltà, è disdicevole per qualsiasi governo, tanto più per questo che, per bocca non di un semplice deputato, ma del vicepremier e segretario della Lega, Salvini, ha sempre parlato della necessità che il fisco diventi amico del cittadino e non indossi più soltanto le vesti di inflessibile esattore". Cosìin una nota chiededella prima rata del pagamento relativo alla "rottamazione quater"."Federcontribuenti non pretende che, all'improvviso, il fisco rinunci o anche solo deroghi ai suoi compiti, ma spetta al governo, a questo governo, tendere la mano a chi è stato messo sull'orlo del baratro da una contingenza drammatica che si perpetua da troppi anni", continua la nota. Per questo l'associazione dei consumatori conclude chiedendo che. E se questo governo tiene veramente alla gente, potrebbe avere il coraggio di spostarla a fine anno, per consentire a chi ha il cappio alla gola di potere tornare a respirare".