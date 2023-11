Portobello convoca assemblea per aumentare capitale ed emettere obbligazioni

Portobello

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva con l'omonima catena retail e nel settore Media & Advertising tramite l'attività di barter, ha deliberato diper il giorno 22 novembre 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 novembre 2023, in seconda convocazione per sottoporre all'approvazione dell'assemblea la proposta di attribuzione al CdA di una delega adentro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione fino ad unL'attribuzione della delega è funzionale, inter alia, a consentire a Portobello diche permettano di sviluppare ulteriormente il proprio percorso di crescita, si legge in una nota."La convocazione dell'assemblea, funzionale a poter raccogliere nei prossimi 5 anni nuovi capitali per il Gruppo, si inserisce all’interno del piano di crescita dei prossimi anni della Società che mira a continuare il suo sviluppo bilanciando le fonti di finanziamento", ha commentato il