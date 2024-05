Caleffi, ok assemblea a bilancio e buyback. Nomina CdA

Caleffi

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di, società specializzata in articoli Home Fashion, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Giuliana Caleffi, ed ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberando la seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a euro 1.864.922,36: euro 93.246,12 a riserva legale; euro 1.771.676,24 a riserva straordinaria.L’Assemblea, all’, dopo aver determinato ine la durata in carica del Consiglio fino all’approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 - sulla base dell’unica lista presentata dal Socio Giuliana Caleffi titolare di n. 9.273.578 azioni pari al 59,3% circa del capitale sociale - ha nominato Consiglieri: Giuliana Caleffi, Rita Federici, Guido Ferretti, Raffaello Favagrossa, Claudia Crivelli, Pierpaolo Rotondi, Ida Altimare.Il Consigliere Giuliana Caleffi è stata nominata, per tutta la durata del mandato consiliare, Presidente del Consiglio di Amministrazione.I Consiglieri Claudia Crivelli, Pierpaolo Rotondi e Ida Altimare hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.L’Assemblea ha infineAlla data odierna la Capogruppo detiene n. 128.175 azioni proprie, pari all’0,82% del capitale sociale.