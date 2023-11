Bain Capital acquista Guidehouse per 5,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, fornitore leader a livello mondiale di servizi di consulenza per il settore pubblico e i mercati commerciali, ha stipulato un accordo definitivo per essere acquisita da un'affiliata diper. Guidehouse continuerà a operare sotto l'attuale management team, guidato dall'amministratore delegato Scott McIntyre. Guidehouse è di proprietà didal 2018."Guidehouse ha stabilito unautilizzando un modello differenziato costruito su collaborazione, competenza e ottima esecuzione - ha affermato Joe Robbins, partner di Bain Capital - Siamo entusiasti di collaborare con Scott e il suo comprovato management team per continuare a crescere in modo organico e inorganico in un settore con forti fattori fondamentali a lungo termine".