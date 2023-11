Borse caute. A Piazza Affari TIM in altalena

TIM

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. L'attenzione degli investitori resta concentrato sulle banche centrali, sulla prospettiva che siano più accomodanti dopo i dati peggiori delle attese sul mercato del lavoro americano.Tra i titoli di Piazza Affari, occhi puntati sudopo che il CdA ha approvato la vendita della rete a KKR , mossa giudicata illegittima dall'azionista francese Vivendi. Il titolo del gruppo tlc, partito in deciso rialzo, è poi scivolato in coda al listino.Sul fronte macro, nell'Eurozona l'attività economica è rallentata in ottobre Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,075. Lieve calo dell', che scende a 1.986,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,59%), raggiunge 81,79 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +181 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,50%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,21%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,24%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.611 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Piazza Affari, Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,70%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,65%.Composta, che cresce di un modesto +1,36%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,66%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,39%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,44%.Tentenna, che cede l'1,20%.di Milano,(+3,96%),(+3,12%),(+1,40%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,65%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,09%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,06%.