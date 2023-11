Brookfield, sulla buona strada per raccolta 2023 da 150 miliardi di dollari

Brookfield Asset Management

(Teleborsa) -, uno dei principali gestori patrimoniali alternativi a livello globale con 850 miliardi di dollari di asset in gestione, ha71 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, di cui 26 miliardi nele 61 miliardi da inizio anno. Nel terzo trimestre, ha investito 18 miliardi di dollari in una serie di attività e asset su larga scala e di alta qualità. Glisono stati di 568 milioni di dollari per il trimestre e di 2,2 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi."Il 2023 si preannuncia come un anno eccellente per la raccolta di capitali, che pone le basi per l’anno prossimo un’eccellente crescita degli utili e dei dividendi - ha commentato, presidente di Brookfield Asset Management - Con lo slancio della raccolta fondi che continua ad aumentare nel quarto trimestre, le prime chiusure in arrivo per il nostro secondo transition flagship fund e il nostro quinto real estate flagship fund, nonché il completamento anticipato di un contratto per gestire le attività assicurative di AEL, rimaniamo".