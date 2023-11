Cementir migliora ancora guidance 2023 su margine operativo lordo

Cementir Holding

(Teleborsa) -, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, ha chiuso iconpari a 1.288,9 milioni di euro, in aumento dello 0,8% rispetto ai primi nove mesi del 2022. La sostanziale stabilità dei ricavi deriva dal combinato effetto dell'aumento dei prezzi medi di vendita a fronte della riduzione dei volumi venduti e dall'indebolimento delle valute locali. A cambi costanti 2022 i ricavi sarebbero stati pari a 1.435,4 milioni di euro, in aumento del 12,3%.I valori escludono sia l'impatto dell'applicazione dello IAS 29 (l'economia turca è considerata iperinflazionata), sia la valutazione del valore degli immobili non industriali in Turchia.Ilsi è attestato a 321,1 milioni di euro, in aumento del 32,6% rispetto ai primi nove mesi del 2022, a seguito dei migliori risultati realizzati in tutte le aree geografiche ad eccezione degli Stati Uniti. Ilsi è attestato a 246,4 milioni di euro, in aumento del 60."Nonostante una generalizzata debolezza dei volumi nelle principali geografie ad eccezione della Turchia e della Cina, l'attenta gestione della redditività e dei costi di produzione, associata alla riduzione dei costi energetici e di alcune materie prime ci ha consentito di conseguire una crescita significativa sia del margine operativo lordo sia del risultato operativo che del risultato ante imposte", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato.Alla luce dell'andamento dei risultati dei primi nove mesi dell'anno, Cementir haa circa 380 milioni di euro, rispetto alla guidance fornita il 27 luglio 2023 di circa 365 milioni di euro. Si mantengono invariati gli altri obiettivi ovvero di raggiungere ricavi consolidati di circa 1,8 miliardi di euro (1,7 miliardi di euro nel 2022) ed un significativo flusso di cassa che consentirà di raggiungere una posizione finanziaria positiva di oltre 200 milioni di euro a fine periodo, dopo aver distribuito 34,2 milioni di euro di dividendi.