Directa lancia Investi Italia PIR

(Teleborsa) -presenta Investi Italia PIR, ilche permette ai propri clienti di investire tramite AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF ACC, ETF PIR compliant di Amundi, leader europeo degli ETF.I PIR sono stati istituiti dallo Stato Italiano con l'intento di convogliare una parte dei risparmi delle famiglie verso le imprese italiane, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni quotate in Borsa Italiana, che costituiscono il tessuto produttivo del Paese.è una formula che offre agli investitori la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali legate al mantenimento degli investimenti nel tempo.L'incentivo per l'investitore, una volta rispettate le condizioni previste dalla normativa, è costituito dall'esenzione totale dalla tassazione ordinaria per qualunque rendita finanziaria (compresi il capital gain, i dividendi, gli interessi) e inoltre dalle imposte di successione e donazione.