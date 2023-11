Eventi e scadenze: settimana del 6 novembre 2023

Sabato 04/11/2023

Lunedì 06/11/2023

Autostrade Meridionali

Cementir

Eles

Goodyear Tire & Rubber

Groupon

Intercos

Pharmanutra

Poste Italiane

Ryanair Holdings

Saccheria F.Lli Franceschetti

Sicily By Car

Tesmec

Tripadvisor

Martedì 07/11/2023

Ariston Holding

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Banca Profilo

Banco BPM

Brembo

Civitanavi Systems

CNH Industrial

CNH Industrial

eBay

Enel

Ferretti

Fineco

Giglio.Com

Goldman Sachs Bdc

Growens

Intred

La Sia

Philogen

Poste Italiane

Recordati

The Italian Sea Group

Valtecne

Zignago Vetro

Banco BPM

Enel

Mercoledì 08/11/2023

3D Systems

Almawave

Banca MPS

BPER

Buzzi Unicem

Cellularline

Comer Industries

Credem

Ediliziacrobatica

Mondadori

Mondadori

Nexi

Pdf Solutions

Ralph Lauren

Telecom Italia

Terna

Walt Disney

Giovedì 09/11/2023

Aquafil

Ascopiave

Ascopiave

Astrazeneca

Azimut

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Banco di Desio e della Brianza

BFF Bank

Bialetti

D'Amico

Datalogic

De' Longhi

Digital Bros

doValue

Enervit

EQUITA

Fiera Milano

Geox

Geox

GVS

Illimity Bank

Industrie De Nora

Inwit

IREN

IREN

Italmobiliare

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Leonardo

Nexi

Pirelli

Prysmian

Sanlorenzo

Sicily By Car

SIT

Svas Biosana

Telecom Italia

Toscana Aeroporti

TXT E-solutions

Unipol

UnipolSai

Webuild

Webuild

BFF Bank

Venerdì 10/11/2023

Acea

Aeffe

Alerion Clean Power

Ascopiave

Banca Sistema

Beewize

doValue

Generalfinance

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

Illimity Bank

Interpump

Lventure Group

Masi Agricola

Openjobmetis

Poligrafici Printing

RCS

Tinexta

Unipol

UnipolSai

RCS

Sabato 11/11/2023

Generalfinance

(Teleborsa) -- MEF e ISTAT promuovono il 7th World OECD Forum on Well-being che si svolgerà a Roma. Parteciperanno numerosi esponenti del mondo accademico e scientifico, società civile, imprese e istituzioni- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 21 e 22 settembre 2023- €-coin; Ita-coin- Seul - Il Presidente Sergio Mattarella sarà in visita di Stato nella Repubblica di Corea- Riunione informale dei ministri europei responsabili dello spazio- Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, interviene alla EU Ambassadors Conference 2023 a Bruxelles08:45 -- Lugano - Evento organizzato da IR Top Consulting, per offrire agli Investitori svizzeri l’opportunità di incontrare il Top Management di PMI italiane quotate, leader nei propri settori di riferimento. Oltre alla presentazione plenaria sono previsti incontri One To One e una tavola rotonda dedicata alle scelte di investimento degli investitori svizzeri10:00 -- Stazione Roma Ostiense - Trenitalia e il Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane presentano il treno regionale Rock con livrea dedicata per l’evento “I bambini incontrano il Papa”. Tra i presenti, ci saranno Stefano Cuzzilla, Presidente Trenitalia e Luigi Corradi, AD e DG Trenitalia10:00 -- Torino - Assemblea Unione Industriali di Torino "Torino, spazio al futuro". Sarà presente, tra gli altri, il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi10:30 -- Roma - Nell'ambito della XXII Settimana della Cultura d'Impresa, Confindustria organizza l'evento inaugurale "L'industria consapevole: a misura d'uomo", che si svolgerà in contemporanea con 10 Associazioni territoriali (Confindustria Ancona, Assolombarda, Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, Unione Industriale Biellese, Confindustria Bergamo, Confindustria Cuneo, Confindustria Genova, Unione Industriali Napoli, Confindustria Valle d'Aosta, Confindustria Veneto Est)14:00 -- Conferenza Stampa per la partnership tra UniCredit Foundation e Teach for All. Andrea Orcel, Presidente della Fondazione UniCredit e Wendy Kopp, CEO e Co-Fondatrice di Teach For All, discuteranno della loro visione condivisa di un mondo in cui l'istruzione di qualità sia accessibile a tutti15:00 -- Roma, CNEL - Convegno per la presentazione del Manifesto del lavoro cooperativo, elaborato da Legacoop e che verrà illustrato nel corso della manifestazione con il ministro Calderone, il presidente CNEL Brunetta e il presidente Legacoop Nazionale Gamberini17:30 -- Generali Tower, Milano - Presentazione in torre del primo rapporto territoriale di Welfare Index PMI - focus Lombardia di Generali. Apertura dei lavori di Barbara Lucini eintervento, tra gli altri, del Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati, Marco Osnato- Comunicazione BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Gli Stati Generali della Green Economy si svolgono a Ecomondo di Rimini. Al centro il tema 'L'economia di domani: una green economy, decarbonizzata, circolare e nature positive'. Promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 68 organizzazioni di imprese, con il MASE e con il patrocinio della Commissione europea- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, interviene con un videomessaggio agli Stati Generali della Green Economy 2023 a Rimini- Evento di riferimento in Europa per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. La 26ª edizione, di Italian Exhibition Group, si svolgerà in Fiera a Rimini- Pubblica l'outlook sull'energia- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. Interviene Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE08:30 -- Presso l'Aula della Commissione Difesa della Camera, le commissioni riunite, Difesa della Camera e Affari Esteri e Difesa del Senato, svolgono l'audizione del ministro Guido Crosetto, nell'ambito del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-202509:30 -- Milano - Appuntamento dedicato al mondo dell’energia e della sostenibilità. Saranno presenti esperti, manager e rappresentanti delle istituzioni per un confronto sul tema Blue Economy e Tutela dell’Ambiente. Tra gli interventi, il ministro Musumeci, l'AD di A2A e il Vice Direttore Generale FAO09:30 -- Senato della Repubblica, Commissioni Bilancio Congiunte - Audizione Abi su Legge di Bilancio. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi10:00 -- Conti economici delle imprese e dei gruppi d'impresa - Anno 202110:00 -- Roma, Unioncamere - Presentazione del Rapporto "Sussidiarietà e...governo delle infrastrutture", un quadro interdisciplinare sui settori della mobilità, energia, risorse idriche e telecomunicazioni. Tra i partecipanti, il ministro Fitto, il presidente di Unioncamere e il presidente Fondazione Cariplo10:00 -- Fiera Milano City - Il Convegno inaugurale sarà aperto dalla sfilata di moda “Futurismo e Futurismi” promossa da Confindustria Moda. Saranno presenti Autorità Militari ed esponenti delle Regioni, del mondo del lavoro e delle Forze Sociali, tra le quali i ministri Valditara, Calderone e Locatelli e il Vice Presidente di Confindustria per il Capitale Umano, Brugnoli11:00 -- Webinar per la presentazione del 104° rapporto Analisi dei Settori Industriali "Manifatturiero 2025: le risorse per affrontare l'incertezza" di Intesa Sanpaolo e Prometeia11:15 -- La Commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, svolge l'audizione del ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci12:00 -- Sede centrale del Gruppo FS Italiane, Roma - Conferenza stampa di presentazione del primo accordo attuativo del Protocollo d'Intesa "Mi riscatto per il futuro" sottoscritto dal Ministero della Giustizia e da Ferrovie dello Stato Italiane. Interverranno Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia, Giovanni Russo, capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, e Luigi Ferraris, AD del Gruppo FS Italiane14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, svolge l'audizione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi15:45 -- Milano - Il Summit di Edison e The Adam Smith Society "Energy storage: un pilastro fondamentale nel processo di decarbonizzazione. A che punto siamo sugli accumuli utility scale?". Intervengono, tra gli altri, il CEO del Gruppo Edison e il Presidente di The Adam Smith Society ETS16:00 -- Milano - Seminario di presentazione del Report 2023 "Focus Immobiliare 2023: Mercato, investimenti, fiscalità", di Immobiliare.it, ASPESI Unione Immobiliare e Intesa Sanpaolo Casa. Tra gli interventi, il Presidente nazionale CEO ASPESI, Federico Filippo Oriana- Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione - III° trimestre 2023- CDA: Presentazione dei risultati al 30 settembre 2023, con il Consigliere delegato e Direttore generale Mario Alberto Pedranzini- CDA: Approvazione del Resoconto finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 30.09.2023- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati consolidati del terzo trimestre 2023- Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziari- Risultati di periodo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023 - Segue conference call con gli analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati Finanziari Q3 & 9M 2023- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2023, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria- CDA: Approvazione delle informazioni selezionate indicative all’andamento dell’attività relativa al terzo trimestre 2023 (Ricavi; EBITDA; Backlog; Posizione Finanziaria Netta) e del relativo comunicato stampa contenente l’informativa trimestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive18:00 -- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati dei 9M 2023 con il CEO, Giuseppe Castagna18:00 -- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per presentare i risultati dei primi nove mesi del 2023. La presentazione sarà tenuta dal CFO Stefano De Angelis.- Sondaggio aspettative inflazione dei consumatori - Settembre 2023- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Roma - Ottava conferenza Frontiers Health 2023, uno degli eventi globali di maggior prestigio sull'innovazione digitale nella sanità, con una forte attenzione alle terapie digitali, alle tecnologie avanzate, alla trasformazione sanitaria, agli investimenti e allo sviluppo dell'ecosistema- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia- Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa il ministro Giorgetti, Christine Lagarde e Il presidente del consiglio della vigilanza della BCE, Andrea Enria- Milano, Allianz MiCo - Summit dedicato alle applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale. Un evento in cui aziende, esperti, manager e innovatori si confrontano sul futuro e sull’impatto nel business delle 'tecnologie emergenti', con aziende leader nello sviluppo dei nuovi processi del futuro- Bruxelles - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, riceve Mark Rutte, Primo Ministro dei Paesi Bassi- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, interviene con un videomessaggio alla presentazione del Rapporto "Italiani nel mondo 2023", a Roma09:00 -- La Central Bank of Ireland's Financial System Conference 2023 si svolge a Dublino. Si riuniranno leader dell'industria, rappresentanti dei consumatori e policymakers, sia provenienti dall'Irlanda che a livello internazionale, per dibattere sulle questioni chiave del sistema finanziario. Parteciperà, tra gli altri Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia09:30 -- Milano - Il futuro delle assicurazioni tra nuovi scenari finanziari e gestione dei grandi rischi. All'evento del Sole 24 Ore, interverranno, tra gli altri, il Ministro Urso, i Presidenti di ANIA, Unipol e UnipolSai , l'AD di Generali, il DG di Sara Assicurazioni, l'AD e DG di Poste Vita16:30 -- Milano - 8° evento annuale di Global Thinking Foundation. Al termine verrà lanciata We4, prima piattaforma di rete europea sull’inclusione finanziaria, realizzata con il sostegno di Banco BPM. Interverrà, tra gli altri, il ministro Locatelli (in videcollegamento)- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione dei risultati del Terzo trimestre 2023, con il CEO Luigi Lovaglio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2023.- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023- CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30.09.2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2023- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023- Risultati di periodo- Riunione informale ECOFIN a Bruxelles. Partecipa il ministro Giorgetti e il Vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Festival delle Città Impresa è un luogo di dibattito sui temi legati allo sviluppo delle imprese e dei territori. Si svolge in due città simbolo: Vicenza e Bergamo. Interverranno i più importanti esponenti del mondo delle imprese, del trasferimento tecnologico e delle istituzioni. Partecipa, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin- Tashkent - Il Presidente Sergio Mattarella sarà in visita in Visita Ufficiale nella Repubblica dell'Uzbekistan- Bollettino economico- La 29° edizione del MedFilm si svolge a Roma, con un ricco programma di film, meetings professionali, anteprime, focus ed eventi speciali. Festival dedicato alla promozione e diffusione del cinema del mediterraneo, mediorientale ed europeo09:10 -- La Conferenza della BCE sui sui mercati monetari 2023, si svolge a Francoforte. Interviene, tra gli altri, il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane09:30 -- Roma - Durante il convegno verrà presentato il Primo Rapporto nazionale sulla rigenerazione urbana, di Scenari Immobiliari in collaborazione con Urban UP | Unipol. Con Mario Breglia presidente di Scenari Immobiliari e Giuseppe Lobalsamo direttore Immobiliare di Gruppo Unipol. Saluto istituzionale del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini10:00 -- Milano, Campus Durando - Durante il convegno "5g: Le reti industriali mettono in moto il mercato", verrà presentata la ricerca che espone in maniera approfondita i risultati emersi dalla Ricerca 2023 dell’Osservatorio 5G & Beyond11:15 -- Tecnopolo Tiburtino, Roma - Cerimonia di presentazione della Space Smart Factory, la fabbrica interamente digitale di Thales Alenia Space che utilizzerà tecnologie avanzate per la realizzazione di satelliti, costellazioni e mega costellazioni. Tra gli interventi, i Presidenti della CCIAA di Roma e del Tecnopolo e l' AD di Thales Alenia Space Italia11:30 -- Sede MIMIT, Roma - L'evento è realizzato nell’ambito della collaborazione tra Ministero delle Imprese e del Made In Italy e Associazione Esposizione e Fiere italiane per la valorizzazione dell’eccellenza del sistema fieristico italiano17:00 -- Bologna - BNP Paribas in collaborazione con Certificati e Derivati e Gabriele Bellelli organizza un evento formativo di educazione finanziaria sul tema della costruzione di portafogli di investimento efficienti. Gli esperti analizzeranno e commenteranno le sensibilità delle diverse strutture di portafoglio sulla base di diverse condizioni di mercato18:30 -- Bruxelles - La Presidente della BCE, Christine Lagarde, inaugura la Casa dell'Euro- Asta BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2023 - A seguire comunicato stampa.- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023 - Comunicato stampa- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dei Risultati al 30 settembre 2023- Appuntamento: Presentazione dei risultati 9M23 e conference call- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023- CDA: Approvazione della informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive15:00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati dei 9M 2023. Interverranno il CEO e il CFO di BFF Banking Group- Islanda - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Polonia - DBRS e Fitch pubblicano la revisione del merito di credito- Croazia e Lituania - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Turismo internazionale dell'Italia; Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Unione Europea e Lussemburgo - DBRS pubblica la revisione del merito di credito09:30 -- Bilancio dell'UE per il 2024 - Il Consiglio si riunirà a Bruxelles per preparare la seconda riunione del comitato di conciliazione, allo scopo di raggiungere un accordo con il Parlamento europeo sul bilancio annuale dell'UE per il 202410:30 -- Roma, Auditorium Conciliazione - Importante appuntamento annuale CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), denominato "Il coraggio dell’attrazione"11:00 -- Milano - "Co-progettare la manifattura del futuro Tecnologie per le nuove filiere". Intervengono, tra gli altri, Flavio Sciuccati, Senior Partner The European House - Ambrosetti e Maria Vittoria Brustia, Presidente Assomac11:00 -- Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Ottobre 202313:30 -- Londra - La Presidente della BCE, Christine Lagarde, incontra Martin Wolf, giornalista britannico che si occupa di economia del Financial Times, alla Global Boardroom del Financial Times16:00 -- Auditorium TIM, Roma - L'evento di TIM "La parità non può aspettare" si svolge all'interno della quarta edizione della 4 Weeks 4 Inclusion, la manifestazione dedicato all'inclusione, ideata da TIM. Parteciperà l'AD, Pietro Labriola- Asta medio-lungo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti13:25 -- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti