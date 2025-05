Eventi e scadenze dell'8 maggio 2025

Giovedì 08/05/2025

(Teleborsa) -- Distretto MIND - Milano Innovation District - 3ª edizione della MIND Innovation Week, il festival annuale dedicato all'innovazione e ai grandi temi del nostro tempo, promossa da Lendlease e Arexpo con la collaborazione degli oltre 25 partner del distretto MIND. Parteciperanno ospiti dal mondo scientifico, culturale e tecnologico italiano e internazionale. L'edizione 2025 sarà guidata dal tema "Shapes of Innovation: l'energia delle idee"- Rho Fiera Milano - Fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare con circa 150.000mq di spazio espositivo. L'evento ospiterà oltre il 25% di espositori esteri, accogliendo circa 90.000 visitatori, tra cui più di 3.000 top buyer internazionali- Rimini Expo Centre - 42ª edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, che raccoglie oltre 1400 espositori, (40% esteri) e 1500 top buyer da tutto il mondo, saloni tematici e un centinaio di eventi. Tre Simposi mondiali e la grande novità "The Healthy Food Show". Parteciperanno, tra gli altri, i Ministri Lollobrigida e Tajani- Fieramilano RHO - 11ª edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale organizzata da siderweb dedicata alla filiera dell'acciaio, che si svolge ogni due anni. Tema di questa edizione è "The Beauty of Steel". Saranno presenti oltre 380 aziende della filiera siderurgica nazionale ed europea, per confrontarsi su mercato, congiuntura, futuro del comparto e parteciperanno i maggiori player italiani ed europei della filiera siderurgica- Varsavia - Le riunioni dei ministri degli Esteri dell'UE nel formato Gymnich si svolgono ogni sei mesi e hanno un carattere informale. L'incontro è organizzato dal Ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski, insieme all'Alta Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas,- Monaco di Baviera - L'evento rappresenta la più grande fiera sull'industria dell'energia solare e dello storage a livello internazionale, che riunisce oltre 1.450 espositori, attirando più di 110.000 visitatori da tutto il mondo. Sotto il motto "Connecting Solar Business", l'evento si concentra sulle ultime tendenze, sviluppi e modelli di business nel settore dell'energia solare, attirando professionisti del settore, inclusi produttori, fornitori, distributori, sviluppatori di progetti e start-up- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Valutazione dei potenziali rischi per la stabilità del sistema finanziario canadese. Il Governatore e il Vice Governatore Senior terranno una conferenza stampa per discutere il contenuto del rapporto- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia- Reykjavík, Islanda - La Conferenza è co-organizzata dalla Banca centrale islandese e il Cen­ter for In­ter­na­tional Mac­roe­co­nom­ics della North­west­ern Uni­versity. Chiara Scotti, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia, interviene con un keynote address giovedì 8. Interviene, tra gli altri, il Gov­ernatore della Bank of Eng­land, An­drew Bailey e il Presidente della Federal Reserve Bank di New York, John Williams- Napoli - Alla convention dal titolo "L'attualità delle tutele previdenziali: riflessioni sul sistema notariato" parteciperanno, tra gli altri, il Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, Vincenzo Pappa Monteforte, i Ministri Marina Caldeone e Luca Ciriani e il Vice Ministro Francesco Paolo Sisto- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 18 e 19 marzo 202509:30 -- Presentazione del bilancio di impatto socio-economico dell'azienda Lidl in Italia, commissionata ad Ambrosetti. L'evento si terrà presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy alla presenza del Ministro Urso09:30 -- Palazzo Ferrajoli, Roma - Evento organizzato da Remind, Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione, per affrontare le numerose dimensioni della sicurezza con autorevoli Rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni insieme a Imprenditori, Manager e Professionisti per un dialogo costruttivo tra settore Pubblico e Privato al fine di sviluppare strategie per Promuovere la Sicurezza10:00 -- Camera dei Deputati - Al Convegno intervengono il questore Paolo Trancassini, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, i presidenti delle Commissioni Affari sociali di Camera e Senato, Ugo Cappellacci e Francesco Zaffini. Conclude il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato11:00 -- Sala degli Arazzi del Comune di Ferrara - L'incontro offrirà uno sguardo sulle principali tendenze del settore, svelando temi, novità ed eventi chiave della manifestazione, che festeggia quest'anno la XXX edizione e che si terrà a Ferrara Expo dal 14 al 16 maggio 2025. Un'edizione particolarmente significativa, arricchita da incontri, aggiornamenti e momenti di confronto12:00 -- Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo - Audizione Abi. Interviene Antonio Patuelli, Presidente Abi12:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Presidente dell’Assemblea della Repubblica della Macedonia del Nord, Afrim Gashi13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali15:00 -- Aula magna dell'Università Giustino Fortunato, Benevento - Conferenza stampa su "La scuola per il futuro" con il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara17:00 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il Consiglio è composto anche dai Ministri per gli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico e dal Capo di stato maggiore della difesa- Comunicazione Medio-Lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Q1 2025- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Approvazione prima trimestrale 2025- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2025- CDA: Resoconto intermedio di gestione - I° trimestre 2025- CDA: Approvazione del Resoconto finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 31.03.2025- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2025- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive del primo trimestre al 31 marzo 2025- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2025- Appuntamento: Dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione, seguirà la presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione del Primo Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2025- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Webcast & Conference Call per la presentazione del risultati 1Q 2025 alle ore 17.00 - CDA: Risultati al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati 1Q25 e conference call- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025, e presentazione dei risultati di Gruppo Q1-25- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2025, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2025- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo11:00 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati del primo trimestre 2025. Partecipano l'Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Adrian Calaza..18:30 -- Appuntamento: Conference call sui risultati del primo trimestre 2025 con il CEO e il CFO del Gruppo