OCSE, cala il reddito reale delle famiglie italiane: -0,3% nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Mentre il reddito reale delle famiglie nell'area Ocse è aumentato nel secondo trimestre per il quarto trimestre consecutivo, in Italia è diminuito dello 0,3%. Nell'area Ocse il dato è salito dello 0,5% nel secondo trimestre 2023 mentre il PIL reale per abitante è cresciuto dello 0,4%. Tra le economie del G7, il reddito reale dei nuclei familiari per abitante è cresciuto in tutti i Paesi per cui i dati sono disponibili, fatta eccezione per l'Italia (-0,3%), negativo anche il PIL reale per abitante (-0,3%). Questi i dati comunicati oggi dall'"Un– questo il messaggio lanciato dall'Ocse – è oggi essenziale per accompagnare la transizione ecologica e trarre beneficio dalle possibilità offerte dall'Intelligenza Artificiale (Ia)"."Le competenze giocano un ruolo cruciale nella costruzione di economie e società solide, eque e durature, ma i bisogni in competenze delle nostre economie e delle nostre società evolvono – avverte in una nota il–. Affinché ognuno possa contribuire allo sviluppo e alla crescita economica traendo beneficio, in particolare, dalle opportunità create con le trasformazioni ecologiche e digitali, i responsabili pubblici devono migliorare l'allineamento dell'istruzione e della formazione sulle competenze di cui il mercato del lavoro ha bisogno. Questo è indispensabile per aiutare i lavoratori a fronteggiare le importanti conseguenze di queste trasformazioni sul mercato del lavoro".