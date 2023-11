PharmaNutra, ricavi 9 mesi a 71,4 milioni. Focus su investimenti

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha registratoalpari a 71,4 milioni di euro, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente di 11,2 milioni (+18,5%). I volumi di vendita dei prodotti finiti al 30 settembre 2023, pari a circa 9,1 milioni di pezzi, aumentano del 8,5% circa rispetto al 30 settembre 2022 (8,4 milioni di pezzi).L'si attesta a 19 milioni di euro (19,1 milioni di Euro al 30 settembre 2022), pari ad un margine del 26,4% sul totale dei ricavi, con una riduzione del 4% circa rispetto al 30 settembre 2022. Ilammonta a 9,7 milioni di euro, rispetto a 12,8 milioni al 30 settembre 2022. Il risultato netto escluso le componenti non ricorrenti, rappresentate dall'accantonamento al fondo imposte, ammonta a 11,7 milioni."Il Gruppo PharmaNutra è, come mai era successo in passato, a partire dalla sua fondazione - ha commentatodi PharmaNutra - Mi riferisco alla costituzione di PharmaNutra USA e di PharmaNutra Spagna, al lancio della nuova linea di integratori Cetilar Nutrition, ma non solo. L'investimento più importante è stato infatti dedicato a differenti linee di ricerca e sviluppo, che porteranno un ulteriore valore al mercato in cui è impegnata l'azienda e l'apertura a nuove applicazioni, con risultati che già adesso possono ritenersi estremamente incoraggianti e importanti sempre nell'ambito dell'R&D"."In questo contesto, riscontrare una continuità rispetto al passato dei dati rilasciati con la trimestrale - in termini di incremento delle vendite, mantenimento dell'EBITDA e del risultato netto - non fa altro che rafforzare l', alimentando il piacere di condividere la nostra realtà con tutti gli investitori - ha aggiunto - Va ricordato inoltre che PharmaNutra si è appena trasferita nella nuova unità produttiva, che rappresenta un passo molto importante nella storia dell'azienda, consentendo di vivere la quotidianità aziendale in un'atmosfera estremamente piacevole e stimolante".Laal 30 settembre 2023 è negativa per 9,9 milioni di euro, rispetto a 10,6 milioni di euro di saldo attivo al 31 dicembre 2022. La gestione operativa del periodo ha generato liquidità per 3,2 milioni; sono stati effettuati investimenti per 12,3 milioni, sono state riacquistate azioni proprie per 1,6 milioni e sono stati acquistati crediti fiscali 4,3 milioni.