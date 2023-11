Piquadro, operatività sul buy-back

Piquadro

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha reso noto di aver, tra il 30 ottobre e il 3 novembre 2023, complessivamenteal prezzo medio di 2,1688 euro, per unpari aA seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 3 novembre il produttore italiano di pelletteria detiene 2.286.136 azioni proprie pari al 4,5723% del capitale sociale.A Piazza Affari, intanto, si muove in territorio negativo, che si attesta a 2,12 euro, con un calo del 3,20%.