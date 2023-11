Ryanair, utile in netta crescita. Promette dividendi regolari

Ryanair

(Teleborsa) -ha registrato un fortedi 2,18 miliardi di euro nel(terminato il 30 settembre 2023), rispetto al profitto del primo semestre dell'anno precedente pari a 1,37 miliardi di euro, grazie ad una forte Pasqua nel primo trimestre, al traffico record estivo e alle tariffe più elevate che hanno compensato significativamente l'aumento costi del carburante nel semestre."Durante la S.23 abbiamo operato il nostro programma più ampio di sempre, comprese 3 nuove basi e oltre 190 nuove rotte - ha commentato il- Abbiamo registrato un traffico record durante i mesi estivi di punta. Quest'inverno opereremo 6 nuove basi (Atene, Belfast, Copenaghen, Girona, Lanzarote e Tenerife) e oltre 60 nuove rotte comprese le nostre prime 17 rotte verso l'Albania. Ad oggi è già in vendita oltre il 90% della capacità dell'S.24, comprese oltre 180 nuove rotte".per il primo semestre sono aumentati del 37% a 6,1 miliardi di euro. Il traffico è cresciuto dell'11% a 105,4 milioni mentre le tariffe medie sono aumentate del 24% a circa 58 euro a causa della forte Pasqua e della domanda record di S.23. Lesono aumentate del 14% a 2,5 miliardi di euro (circa 23,70 euro per passeggero). Idel primo semestre dell'anno fiscale 2024 sono quindi aumentati del 30% a 8,6 miliardi di euro.totali sono aumentati del 24% a 6,2 miliardi di euro, principalmente a causa dei costi del carburante molto più elevati (+29% a 2,8 miliardi di euro), dei costi del personale più elevati e tariffe ATC più elevate (incluse spese aeroportuali e di movimentazione).Il board ha deliberato undi 400 milioni di euro (circa 0,35 euro per azione) in totale attraverso un dividendo intermedio e finale di 200 milioni di euro ciascuno, pagabili rispettivamente nel febbraio 2024 e dopo l'AGM nel settembre 2024. Per gli esercizi finanziari successivi (ovvero dall'anno fiscale 25 in poi), in base alla nuova politica dei dividendi del Gruppo, Ryanair(rettificato per utili o perdite non ricorrenti) sotto forma di dividendo ordinario agli azionisti.Inoltre, il board, tenendo conto delle condizioni di mercato prevalenti e garantendo che il Gruppo mantenga un livello prudente di liquidità per finanziare i requisiti di debito e di capex, manterrà la flessibilità di considerare, quando o se appropriato, la restituzione della liquidità in eccesso agli azionisti attraversoNonostante l'incertezza sulle consegne dei Boeing, costi del carburante per l'intero anno significativamente più alti (in aumento di circa 1,3 miliardi di euro rispetto allo scorso anno), una visibilità molto limitata nel quarto trimestre e il rischio di una spesa dei consumatori più debole nei prossimi mesi, Ryanair si aspetta ora che ilsi assesterà in un, ipotizzando perdite modeste durante il secondo semestre invernale. Questa guidance rimane fortemente dipendente dall'assenza di eventi avversi imprevisti (ad esempio come Ucraina o Gaza) da qui alla fine di marzo 2024.