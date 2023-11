SBE - VARVIT, avvio delle negoziazioni a Piazza Affari il 14 novembre

Equita SIM

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della produzione, della distribuzione e della commercializzazione di componenti di fissaggio, ha presentato a Borsa Italiana laalle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su(EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Ildi offerta delle azioni è stato fissato in 8,33 euro per azione, per unacomplessiva (equity value) pari a 975 milioni di euro.Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell'avviso di ammissione alle negoziazioni su EGM è previsto per il 10 novembre 2023, mentre l'è previsto per il. L'offerta ha avuto avvio oggi, 6 novembre 2023, ed è previsto che si concluda entro il 10 novembre 2023 (salvo proroga o chiusura anticipata).Nel processo di quotazione,agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita SIM agisce inoltre in qualità die specialista, mentreè l'advisor finanziario.