Wall Street poco mossa. In attesa di nuove trimestrali e discorsi Fed

(Teleborsa) -, con gli investitori che hanno scommesse sul fatto che i tassi di interesse hanno raggiunto il picco in seguito alla decisione del FOMC di lasciare i tassi invariati nell'ultima riunione. Tali aspettative saranno messe alla prova questa settimana da, tra cui il presidente Jerome Powell.Intanto, investitori e analisti continuano a monitorare isono tra le. Prima della campanella odierna,ha comunicato di aver tagliato la guidance su ricavi annuali per un calo della domanda per il vaccino COVID, mentreha detto di essere sulla buona strada per una raccolta 2023 da 150 miliardi di dollari.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a +0,04% sul; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.359 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(+0,15%); in frazionale progresso l'(+0,23%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+0,59%),(+0,47%) e(+0,41%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,73%),(-0,68%) e(-0,53%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,32%),(+1,24%),(+1,04%) e(+0,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,49%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,26%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,03%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,97%.(+6,67%),(+4,71%),(+2,38%) e(+2,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,55%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,63%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,29%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,07%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Bilancia commerciale (atteso -60,3 Mld $; preced. -58,3 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 217K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 65 punti; preced. 63,8 punti).