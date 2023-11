Arterra Bioscience, fatturato 9 mesi in calo a 2,6 milioni di euro

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha registrato unalpari a 2,6 milioni di euro, in calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."Il fatturato al 30 settembre 2023 è in calo da 2,9 milioni a 2,6 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-10,00%) - ha commentato la- Tale decremento va interamente imputato ad una, passate da 2,4 milioni a 2,1 milioni(-12,81%), in particolare dovuta ad una riduzione degli ordini da parte della clientela cinese"."È importante evidenziare che lagrazie all'aumento delle vendite per il make up funzionale e alla una leggera ripresa del mercato cinese, è continuata in misura anche maggiore nei mesi successivi - ha aggiunto - Tali risultati ci fanno essere moltoipotizzando il recupero del fatturato delle vendite delle materie prime cosmetiche in tempi minori rispetto a quelli precedentemente ipotizzati".