IG Group vede ricavi 2026 al punto medio della guidance. Aumenta il buyback

IG Group

(Teleborsa) -, società britannica di di trading online, ha chiuso iconpari a 270,7 milioni di sterline, in aumento del 29% rispetto all'anno precedente e del 17% rispetto al trimestre precedente, beneficiando di comparatori più deboli e della continua attuazione della strategia di IG, tra cui proposte migliorate e una maggiore fidelizzazione dei clienti. La crescita è stata generalizzata in tutte le principali categorie di prodotto. Gli Stati Uniti si confermano il mercato in più rapida crescita per IG, con tastytrade che ha generato un fatturato netto totale di 65,3 milioni di dollari, in crescita del 51% rispetto all'anno precedente e del 19% rispetto al trimestre precedente.L'ha registrato un'accelerazione, con le prime negoziazioni in aumento del 64% rispetto all'anno precedente e del 18% rispetto al trimestre precedente, supportate da nuovi prodotti e da maggiori investimenti e efficacia nel marketing. La forte crescita della clientela e la stabile fidelizzazione hanno portato a un aumento dei clienti attivi dell'8% rispetto all'anno precedente e del 4% rispetto al trimestre precedente.Ilnetto di 27,7 milioni di sterline è diminuito del 18% rispetto all'anno precedente e dell'1% rispetto al trimestre precedente, come previsto, riflettendo maggiori saldi di cassa, tassi di interesse più bassi e un maggiore trasferimento ai clienti. I saldi di cassa dei clienti, pari a 4,9 miliardi di sterline, sono aumentati del 13% rispetto all'anno precedente e del 5% rispetto al trimestre precedente.IG ha annunciato un nuovo programma di rper 125 milioni di sterline il 24 luglio 2025. Al 12 dicembre 2025, erano state riacquistate 7,6 milioni di azioni per un costo di 84 milioni di sterline. Considerata la solida posizione patrimoniale e la generazione di cassa, IG estende oggi questo programma di 75 milioni di sterline, portandolo a, con completamento previsto entro il 31 marzo 2026. Il board valuterà un ulteriore programma di riacquisto di azioni proprie contestualmente ai risultati annuali, subordinatamente all'andamento del prezzo delle azioni e ad altre richieste di capitale."Abbiamo compiuto notevoli progressi in questo trimestre, con iniziative strategiche che si sono tradotte in una forte crescita del fatturato e in un'accelerazione dell'acquisizione di clienti - ha detto il- Questo slancio ci dà fiducia nel raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita del fatturato a medio termine prima del previsto nel 2026."A seguito delladi IG dal 31 maggio al 31 dicembre, annunciata il 4 novembre, il gruppo pubblica le guidance per l'esercizio finanziario transitorio di sette mesi che si concluderà il 31 dicembre 2025. Per questo periodo di sette mesi, IG prevede di registrare un fatturato totale di circa 630 milioni di sterline, in aumento di circa il 3% rispetto all'anno precedente. Ciò presuppone che le2025 continuino fino alla fine dell'anno. I ricavi netti da trading sono previsti a circa 565 milioni di sterline, in aumento di circa il 7%, e il reddito da interessi dovrebbe attestarsi a poco più di 65 milioni di sterline, in calo di circa il 21% rispetto all'anno precedente, in linea con le aspettative di IG e riflettendo l'impatto dei tassi di interesse più bassi e dell'aumento del trasferimento ai clienti. Per i 12 mesi che terminano il 31 dicembre 2025, IG prevede di registrare un fatturato totale di circa 1.100 milioni di sterline, con un aumento di circa il 5% rispetto all'anno precedente.A luglio 2025, IG prevedeva una crescita organica annua del fatturato totale (esclusa Freetrade) a una percentuale mid-to-high single-digit oltre i 12 mesi terminati il ??31 maggio 2026, con un'accelerazione in questo intervallo nel tempo. A seguito di solidi progressi strategici, IG prevede ora una crescita organica del fatturato totale (escluse Freetrade e Independent Reserve), partendo da una base di circa 1.075 milioni di sterline nell'anno solare 2025.