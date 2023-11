Assicurazioni, Wide Group acquisisce broker milanese Mida

(Teleborsa) -, tra le più dinamiche società di brokeraggio assicurativo in Italia, ha, storica realtà milanese fondata nel 1996 da Michele e Davide Arculeo, a cui si è unito Stefano Agnesi nel 2001.Wide Group, già presente a Milano con la sua sede operativa di Via San Vittore, è un broker nato con l'obiettivo di promuovere la digital trasformation dell'intermediazione assicurativa, integrando il fattore tecnologico alle competenze umane. La sua attività si sviluppa attraversosul territorio nazionale, si legge in una nota.L'operazione porta Davide Arculeo e Stefano Agnesi a entrare in Wide Group in qualità di nuovi partner e l'nel gruppo."Milano rappresenta una piazza di fondamentale importanza per Wide Group e intendiamo mantenerla tale - ha commentato Matteo Barbini, Co-founder & Managing Partner di Wide Group - Questa operazione segna per Wide un passo importante, essendo. Essa sottolinea in maniera convincente la qualità del nostro modello consulenziale, il quale si è ulteriormente potenziato grazie al supporto strategico del Fondo e alla nostra condivisa visione di mercato".