Cementir, Equita alza target price e conferma Hold

Equita

Cementir Holding

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 9,3 euro) ilsu, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, e confermato la". Ieri la società ha rilasciato risultati del terzo trimestre 2023 superiori alle attese e ha rivisto a rialzo la guidance sull'EBITDA per l'intero anno.in quanto implica un EBITDA adj. in calo del 24% YoY (dopo +14% del 3Q e +27% nei 9M23) con un marcato calo dei margini (>500bps vs aumento di 450bps nei 9M23) - scrivono gli analisti - In conference call, il management ha confermato che la guidance è prudente (per tenere in considerazione delle incertezze macro) e c'è spazio per fare meglio".