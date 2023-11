Emergenza Toscana, ABI: pubblicata Ordinanza Protezione Civile su sospensione mutui

(Teleborsa) - L’ABI ha appena diffuso unaagliin cui segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile con cui è stata adottata unadel pagamento delle rate dei mutui. Taleè stata adottata a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito i territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.Nell’Ordinanza della Protezione Civile si fa esplicito riferimento all’sottoscritto da ABI e dalleper assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite daL’Ordinanza della protezione civile e la Delibera del Consiglio dei Ministri sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile per ledar seguito alla richiesta dell’ABI di dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per coloro che hanno subito grave disagio socio economico a seguito delle avverse condizioni metereologiche.