Eventi e scadenze del 7 novembre 2023

Lunedì 06/11/2023

Martedì 07/11/2023

Ariston Holding

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Banca Profilo

Banco BPM

Brembo

Civitanavi Systems

CNH Industrial

CNH Industrial

eBay

Enel

Ferretti

Fineco

Giglio.Com

Goldman Sachs Bdc

Growens

Intred

La Sia

Philogen

Poste Italiane

Recordati

The Italian Sea Group

The Italian Sea Group

Valtecne

Zignago Vetro

Banco BPM

Enel

(Teleborsa) -- Seul - Il Presidente Sergio Mattarella sarà in visita di Stato nella Repubblica di Corea- Riunione informale dei ministri europei responsabili dello spazio- Gli Stati Generali della Green Economy si svolgono a Ecomondo di Rimini. Al centro il tema 'L'economia di domani: una green economy, decarbonizzata, circolare e nature positive'. Promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, formato da 68 organizzazioni di imprese, con il MASE e con il patrocinio della Commissione europea- Pubblica l'outlook sull'energia- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Milano, Rho-Fiera - Esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l’intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di Espositori, Visitatori, Operatori e Stampa a livello internazionale- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. Interviene Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Evento di riferimento in Europa per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy. Punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali. La 26ª edizione, di Italian Exhibition Group, si svolgerà in Fiera a Rimini- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, interviene con un videomessaggio agli Stati Generali della Green Economy 2023 a Rimini- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema08:30 -- Presso l'Aula della Commissione Difesa della Camera, le commissioni riunite, Difesa della Camera e Affari Esteri e Difesa del Senato, svolgono l'audizione del ministro Guido Crosetto, nell'ambito del Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-202509:30 -- Senato della Repubblica, Commissioni Bilancio Congiunte - Audizione Abi su Legge di Bilancio. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi09:30 -- Milano - Appuntamento dedicato al mondo dell’energia e della sostenibilità. Saranno presenti esperti, manager e rappresentanti delle istituzioni per un confronto sul tema Blue Economy e Tutela dell’Ambiente. Tra gli interventi, il ministro Musumeci, l'AD di A2A e il Vice Direttore Generale FAO09:30 -- Le Commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera, in merito all'attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, svolgono le seguenti audizioni: Abi; Ance e Confedilizia; Alleanza delle cooperative italiane; Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal e Confsa10:00 -- Fiera Milano City - Il Convegno inaugurale sarà aperto dalla sfilata di moda “Futurismo e Futurismi” promossa da Confindustria Moda. Saranno presenti Autorità Militari ed esponenti delle Regioni, del mondo del lavoro e delle Forze Sociali, tra le quali i ministri Valditara, Calderone e Locatelli e il Vice Presidente di Confindustria per il Capitale Umano, Brugnoli10:00 -- Conti economici delle imprese e dei gruppi d'impresa - Anno 202110:00 -- Roma, Unioncamere - Presentazione del Rapporto "Sussidiarietà e...governo delle infrastrutture", un quadro interdisciplinare sui settori della mobilità, energia, risorse idriche e telecomunicazioni. Tra i partecipanti, il ministro Fitto, il presidente di Unioncamere e il presidente Fondazione Cariplo11:00 -- Webinar per la presentazione del 104° rapporto Analisi dei Settori Industriali "Manifatturiero 2025: le risorse per affrontare l'incertezza" di Intesa Sanpaolo e Prometeia11:15 -- La Commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, svolge l'audizione del ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci12:00 -- Sede centrale del Gruppo FS Italiane, Roma - Conferenza stampa di presentazione del primo accordo attuativo del Protocollo d'Intesa "Mi riscatto per il futuro" sottoscritto dal Ministero della Giustizia e da Ferrovie dello Stato Italiane. Interverranno Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia, Giovanni Russo, capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, e Luigi Ferraris, AD del Gruppo FS Italiane14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, svolge l'audizione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi15:45 -- Milano - Il Summit di Edison e The Adam Smith Society "Energy storage: un pilastro fondamentale nel processo di decarbonizzazione. A che punto siamo sugli accumuli utility scale?". Intervengono, tra gli altri, il CEO del Gruppo Edison e il Presidente di The Adam Smith Society ETS16:00 -- Milano - Seminario di presentazione del Report 2023 "Focus Immobiliare 2023: Mercato, investimenti, fiscalità", di Immobiliare.it, ASPESI Unione Immobiliare e Intesa Sanpaolo Casa. Tra gli interventi, il Presidente nazionale CEO ASPESI, Federico Filippo Oriana- Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione - III° trimestre 2023- CDA: Presentazione dei risultati al 30 settembre 2023, con il Consigliere delegato e Direttore generale Mario Alberto Pedranzini- CDA: Approvazione del Resoconto finanziario intermedio sulla gestione consolidata al 30.09.2023- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Risultati consolidati del terzo trimestre 2023- Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziari- Risultati di periodo- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023 - Segue conference call con gli analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati Finanziari Q3 & 9M 2023- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2023, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle informazioni selezionate indicative all’andamento dell’attività relativa al terzo trimestre 2023 (Ricavi; EBITDA; Backlog; Posizione Finanziaria Netta) e del relativo comunicato stampa contenente l’informativa trimestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive18:00 -- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati dei 9M 2023 con il CEO, Giuseppe Castagna18:00 -- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per presentare i risultati dei primi nove mesi del 2023. La presentazione sarà tenuta dal CFO Stefano De Angelis.