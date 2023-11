LIFTT e Wavemaker Partners guidano un round da 4,7 milioni in Entropica Labs

(Teleborsa) -, società italiana di venture capital focalizzata negli investimenti deep-tech, e, società internazionale di venture capital basata a Singapore, hanno perfezionato un rin, startup specializzata nello sviluppo di software per la correzione di errori di calcolo su computer quantistici.Al finanziamento hanno. Tre al primo investimento in Entropica Labs: SEEDS Capital (divisione di Enterprise Singapore), CerraCap Ventures (Stati Uniti, California) e SUTD Ventures (veicolo d'investimento della Singapore University of Technology and Design). La quarta Elev8 VC (Singapore), aveva già investito nella società.Fondata nel 2018 a Singapore da due ricercatori nella teoria dell'informazione quantistica,(di nazionalità italiana) ed(Regno Unito), Entropica ha la missione di rendere l'informatica quantistica non solo teoricamente potente ma anche praticamente utile.Il nuovo apporto di capitale - si legge in una nota - sarà destinato alcon professionisti specializzati nella correzione degli errori quantistici, nello sviluppo dei software e nelle architetture di calcolo.