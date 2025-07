Soplaya raccoglie altri 6 milioni di euro con seconda tranche del round di Serie A

(Teleborsa) -, startup foodtech che ha sviluppato un sistema digitale di forniture per la ristorazione in Italia, ha annunciato il completamento dellaavviato a fine 2023, raccogliendo dagli investitorie portando a 18,5 milioni di euro la raccolta complessiva del round. Al round hanno partecipato investitori di rilievo come Alkemia Capital, CDP Venture Capital, Il Fondo Linfa di Riello Investimenti SGR e P101 SGR, confermando la fiducia nella visione innovativa di Soplaya e nel suo potenziale di crescita.Con il round da 3,5 milioni di euro chiuso a luglio 2020, ladella foodtech sale ora acomplessivi.Lanciata nel 2018, Soplaya è una piattaforma digitale e logistica che unisce tutti i fornitori food e no-food in un unico ordine, fattura e consegna, il tutto in pochi click da smartphone o PC. Soplaya è uno dei principali protagonisti del settore della distribuzione horeca online in Europa, e conta attualmente oltre 2.500 clienti serviti, oltre 170.000 consegne effettuate e un"La società continua a crescere stabilmente del 75% all'anno e tutta la nostra struttura e i nostri 4 magazzini sono a profitto operativo - ha commentatodi Soplaya - Il nuovo piano industriale traccia un percorso chiaro verso la redditività, con l', completando così il percorso di consolidamento economico, grazie all'espansione capillare nelle aree geografiche che sono state aperte in questi anni e alla tecnologia che è stata sviluppata e che continuiamo a implementare ogni anno".