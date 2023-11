Manovra, Sabatini (ABI): mantenere saldi bilancio e tetto al debito

(Teleborsa) -in Italia "Lo ha affermato il direttore generale dell'ABI,nel corso dell' audizione alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, sulla legge di Bilancio.Inoltre. Come rappresentato dal presidente Antonio Patuelli in più occasioni, occorre porre un tetto al debito pubblico italiano, che non può crescere in cifra assoluta all'infinito - ha aggiunto - e che sottrae risorse allePer stimolare la crescita in Italia. Occorrono interventi per attrarre strutturalmente nell'economia lain questi anni grazie ai risparmi degli italiani e, al contempo, per incentivare l'afflusso di capitali esteri", ha proseguito Sabatini sottolineando che "La proposta che l'associazione da tempo avanza è quella di prevedere una tassazione inferiore per il risparmio investito nel medio-lungo periodo rispetto a operazioni speculative di. In tale contesto, la 'Delega al Governo per la riforma fiscale' (Legge 9 agosto 2023, n. 111) ha l'ambizione di riscrivere l'intera disciplina tributaria in unSul rafforzamento patrimoniale delle banche:", ha dettorispondendo a una domanda sulla cosiddetta tassa sugli extra profitti delle banche. Sabatini ha ricordato che il provvedimento è stato modificato offrendo alle banche l'opzione di rafforzare il patrimonio mediante l'accantonamento in riserve indisponibili. "La scelta è delle singole banche, quello che possiamo osservare - ha detto - è che il rafforzamento patrimoniale delle banche agevola anche il credito".