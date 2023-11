NVP, CFO SIM avvia copertura con Buy e TP a 6 euro

NVP

(Teleborsa) - CFO SIM hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, con unper azione (per un upside potenziale di circa il 110%) e una raccomandazione a "".Le stime degli analisti mostrano un CAGR22-25 del fatturato pari al 25%, trainato principalmente dal core business di NVP, ovvero la produzione di eventi sportivi, insieme alla costante crescita del segmento Entertainment & Fashion. Si prevede che la struttura dei costi della società sarà sostanzialmente stabile, con circa 45-55 costi fissi-variabili, quindi con un ampio margine per utilizzare la leva operativa. Prevedono che l'rettificato raggiungerà i 10,8 milioni di euro, con un margine del 30,0% nel 2025. Al di sotto dell'EBIT, prevedono anche una crescita degli oneri finanziari netti a causa dell'aumento dei tassi di interesse.Nel periodo 2023-25 stimanocomplessivi pari a 13,6 milioni di euro. Si prevede che lacomprensiva dell'IFRS-16 diminuirà a 4,5 milioni da 11,6 milioni a fine anno 2022, grazie a una conversione EBITDA/FCF media del 30% annuo. Ildovrebbe essere rispettivamente dell'8%, del 15,4% e del 17,9% nel 2023-25. Si prevede che il ROCE sarà rispettivamente del 9,3%, 14,1% e 16,8% nel 2023-25.La strategia di NVP è focalizzata su: 1) scouting diper consolidare un mercato ancora frammentato: target ideali sono aziende con sede in Italia con un portafoglio di servizi complementare e sinergico a NVP, possibilmente dotati di tecnologia all'avanguardia, tecnici altamente specializzati e clienti tier-1. Altre regioni potrebbero essere gli Stati Uniti e il Medio Oriente; 2)attraverso l'acquisizione di nuovi importanti contratti radiotelevisivi, soprattutto per quanto riguarda gli eventi sportivi internazionali più seguiti; 3)per anticipare le tendenze del mercato e offrire soluzioni innovative ai principali clienti.