Spazio, Urso: intesa trilaterale fra Italia, Francia e Germania è strategica

(Teleborsa) - "sulla competizione dell'Europa nello spazio"e "indica una strada: i tre grandi paesi industriali dell'Europa finalmente", E' quanto dichiarato dal Ministro Adolfo Urso in un'intervista rilasciata a Rai News 24, all'indomani dell'intesa trilaterale fra Italia, Francia e Germania, con cui si sono "sbloccati" i lanci dei razzi Ariane 6 e Vega C dell'Agenzia Spaziale Europea, firmata dal ministro con gli omologhi francese, Bruno Le Maire, e tedesco, Robert Habeck.Si tratta - ha detto il titolare dle MIMIT - di una "piena intesa tra i tre Paesi cheNoi siamo tra i principali attori europei e mondiali sullo spazio" eperché "Cina e Stati Uniti stringono a tenaglia l'Europa e noi dobbiamo garantire l'accesso autonomo dell'Europa allo spazio", aggiunge il ministro.L'intesa firmata permette di. Nel documento si indica inoltre una, anno in cui l'Europa ambisce a raggiungere il primo sbarco di un astronauta europeo sulla Luna.Per il ministro l'accordo è "tanto più significativa alla luce dei nuovi eventi geopolitici e che può aprire la strada a una più ampia convergenza sulla politica industriale di difesa. Abbiamo fortemente voluto perseguire questo obiettivo sin dai primi giorni della legislatura, quando nel primo incontro con Le Maire e Habeck abbiamo individuato un accordo in un documento politicamente innovativo, che indicava ai nostri Paesi la strada da percorrere insieme per indirizzare l'intera Europa. L'intesa di oggi rappresenta quindi anche un salto di qualità, che si riverbererà sugli altri settori strategici. Un successo del format trilaterale di cui tutti siamo pienamente consapevoli".L'intesa concretizza così gli indirizzi individuati nella prima trilaterale sulle politiche spaziali, avvenuta nell'ambito della Conferenza ministeriale dell'Esa di novembre 2022, alla quale hanno fatto seguito le riunioni sulla politica industriale europea, a giugno a Berlino sul tema delle materie prime critiche, e a Roma, lunedì scorso, su innovazione e intelligenza artificiale. La prossima riunione è in programma gennaio in Francia e sarà dedicata alla green economy.