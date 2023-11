Tesmec, downgrade di Intermonte a Neutral con taglio target price

Intermonte

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 0,22 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e material, riducendo anche lasul titolo a "" da "Buy".Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre del 2023 di Tesmec sono stati, con un indebitamento netto in linea alle attese, e hanno mostrato un trend in miglioramento rispetto al primo semestre.In seguito alla pubblicazione dei risultati dei 9M23 e alla revisione delle guidance, Intermonte hadel 5% per le vendite (271mn nel FY23), del 15% per l'EBITDA (40mn nel FY23) e del 60% per l'EPS, con un debito netto ora visto a 138mn rispetto ai precedenti 122mn."Modifichiamo il rating da Buy a Neutral poiché preferiamo assumere un- si legge nella ricerca - Tesmec è esposta alle opportunità di crescita legate ai crescenti investimenti infrastrutturali (il Medio Oriente è un'area chiave di sviluppo), sebbene il track record nella generazione di FCF sia debole".