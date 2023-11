Cellularline, ricavi primi 9 mesi in crescita a doppia cifra

Cellularline

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2023 il Gruppoha realizzatodelle vendite pari a Euro 112,1 milioni, in aumento del 17,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (Euro 95,3 milioni), grazie all’aumento delle vendite sia nel mercato domestico sia in quello internazionale.Ilrisulta essere pari a Euro 2,1 milioni (Euro - 41,5 milioni al 30 settembre 2022, o Euro -1,5 milioni al netto della svalutazione dell’avviamento).L’ EBITDA Adjusted , indicatore ritenuto dal management rappresentativo dell’andamento della redditività del Gruppo, risulta pari a Euro 12,9 milioni nel periodo in esame, in crescita di Euro 2,0 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Ildel Gruppo Adjusted dei primi nove mesi del 2023 è pari a Euro 4,0 milioni (Euro 3,7 milioni al 30 settembre 2022).netto al 30 settembre 2023 risulta pari a Euro 45,6 milioni (Euro 40,4 milioni a fine 2022) e in miglioramento rispetto a quanto consuntivato al 30 giugno 2023 (Euro 48,6 milioni).Sulla base della crescita registrata nei primi nove mesi del 2023, delle azioni intraprese dal management, dell’andamento dei mercati finali, il Gruppo si attende una "positiva evoluzione del risultato aziendale rispetto all’esercizio precedente".