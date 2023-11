Fed, Cook: dobbiamo rimanere vigili rispetto a potenziali shock

(Teleborsa) - "Dobbiamo rimanere". Lo ha affermato, membro del consiglio dei governatori della FED, durante un evento organizzato dalla Central Bank of Ireland. "Il nostro sistema finanziario è sostanzialmente più resiliente rispetto alla metà degli anni 2000, riflettendo i progressi compiuti dai regolatori e dal settore privato nel rafforzare la resilienza - ha spiegato - Detto questo, non possiamo accontentarci e vedo alcuni rischi importanti".Secondo Cook, ", soprattutto, potrebbero costituire un vincolo vincolante sulla capacità di servizio del debito di famiglie, imprese e governi stranieri. Collettivamente, questi fattori potrebbero portare a perdite pronunciate tra gli intermediari finanziari globali e ad una conseguente riduzione dell'offerta di credito".Inoltre, "un peggioramento delle, comprese quelle che coinvolgono Russia, Medio Oriente e Cina, potrebbe portare ad ampie ricadute negative sui mercati globali".Secondo la banchiera centrale, "escalation delle tensioni geopolitiche potrebbe portare a una minore attività economica e a una maggiore frammentazione dei flussi commerciali globali e dell'intermediazione finanziaria, aumentando i costi di finanziamento e di produzione e contribuendo ae. Il sistema finanziario globale potrebbe risentire di una riduzione dell'assunzione di rischi, di un calo dei prezzi degli asset e di perdite per le imprese e gli investitori esposti".