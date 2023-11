L'indice delle società High Tech italiane dà qualche segnale positivo (+0,54%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Senza slanci ilche si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all', che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 138.736,9, in crescita dello 0,54%, mentre l'registra una risalita dello 0,33% a 857.Tra i titoli adel comparto tecnologia, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,85%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,66%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,57%.Tra ledi Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,37% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,16%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,25%.