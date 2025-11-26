Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 20:44
25.256 +0,95%
Dow Jones 20:44
47.504 +0,83%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,07% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta in utile a 25.285,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,07% alle 19:30
Spunto rialzista dell'1,07% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua le contrattazioni a 25.285,42 punti.
Condividi
```