La Borsa di New York allunga la striscia positiva

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,17% sul, con un lieve aumento anche per l', che si porta a 4.378 punti. Buona la prestazione del(+0,93%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,51%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,19%),(+1,08%) e(+0,55%). Nel listino, i settori(-2,23%),(-1,87%) e(-0,73%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,21%),(+2,17%),(+1,96%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,76%.scende dell'1,64%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,41%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+28,54%),(+5,07%),(+4,86%) e(+3,49%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,93%.Calo deciso per, che segna un -3,09%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,95%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,21%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 217K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 65 punti; preced. 63,8 punti).