Terzo settore, Bellucci: pronti 100 milioni contro il caro-bollette

(Teleborsa) - La viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,, ha fatto sapere che dalle ore 12 di oggi 8 novembre fino alle ore 12 del 12 dicembre 2023 sarà aperta lagestita da Invitalia per richiedere ilprevisto dal decreto Aiuti-Ter (articolo 8, comma 2 del DL 144/2022), in favore degli enti del"Il Governo – si legge in una nota –, per fare fronte alle grandi difficoltà causate dall'improvviso incremento deidello scorso anno, ha infatti messo a disposizione del Terzo Settore circaper contributi che rappresenteranno una vera boccata d'ossigeno per le tante realtà che hanno avuto serie ripercussioni sulla sostenibilità delle loro attività, di fondamentale rilevanza poiché sono rivolte alle persone più fragili"."Un altro impegno mantenuto, che assume particolare rilievo nella complessa fase diche stiamo vivendo", ha aggiunto la viceministro con delega al Terzo Settore.Potranno accedere al bonus gli enti che hanno subito nei primi tre trimestri dell'anno 2022 un incremento dei costi energetici e gas naturale del 20% o anche più, e saranno rimborsabili fino a un massimo dell'80%, per un totale dia sostegno di ciascun ente. Tutte lesono state pubblicate sul sito del ministero del Lavoro.