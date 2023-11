D-Orbit, Marubeni lead investor in round serie C da 100 milioni di euro

BofA

(Teleborsa) -, società aerospaziale italiana attiva nel campo dei servizi logistici, ha siglato un un accordo di investimento con il conglomerato giapponese. In particolare, Marubeni assume il ruolo dineldi D-Orbit; il round, che comprende altri investitori italiani, europei e internazionali, dovrebbe superare complessivamente i 100 milioni di euro.Questo round di finanziamento di serie C consentirà a D-Orbit diaccelerando al tempo stesso i progressi lungo la sua tabella di marcia su scala globale, con un'enfasi specifica sui servizi in orbita, sul cloud computing spaziale e sul trasporto orbitale, si legge in una nota."Siamo entusiasti di unire le forze con Marubeni Corporation in questa, segnando una pietra miliare significativa nel viaggio di D-Orbit - ha commentatodi D-Orbit - Questa collaborazione non solo ci spinge verso la realizzazione della nostra ambiziosa tabella di marcia, ma rafforza anche il nostro impegno nel rimodellare il settore della logistica spaziale. Insieme, miriamo a promuovere l'innovazione, migliorare i servizi satellitari e contribuire a un futuro più sostenibile e vivace nello spazio.Attraverso questa partnership strategica, D-Orbit anticipa il supporto attivo di Marubeni alla crescita e all'espansione dell'azienda. Inoltre, D-Orbit e Marubeni stanno estendendo l'agency mandate di Marubeni oltre l'ambito iniziale limitato al Giappone fino al Sud-Est asiatico,e la fornitura di servizi agli operatori satellitari su scala globale.agiscono in qualità diper l'operazione. Eversheds Sutherland funge da consulente legale di D-Orbit. Gianni & Origoni svolge il ruolo di advisor legale di Marubeni.